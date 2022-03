Coreia do Sul vê perspectiva iminente de teste norte-coreano de míssil balístico intercontinental

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) – O governo da Coreia do Sul acredita que a Coreia do Norte pode testar um míssil balístico intercontinental (ICBM) ainda nesta semana, disse a mídia local, citando fontes não identificadas.

A tensão na península coreana tem aumentado em meio a crescentes sinais de que Pyongyang poderá em breve cumprir suas ameaças de reiniciar esses testes, quebrando uma moratória autoimposta de 2017.

O gabinete do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse ao presidente eleito Yoon Suk-yeol que um lançamento de teste é iminente e que não seria uma surpresa se ocorresse nesta segunda-feira, segundo o jornal Chosun Ilbo.

A agência de notícias Yonhap informou separadamente que tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos detectaram sinais de um teste iminente.

No sábado, o conselheiro de segurança nacional de Moon, Suh Hoon, informou Yoon sobre política externa e questões de segurança, disse a reportagem, citando uma autoridade não identificada no gabinete do presidente eleito.

“É tão iminente que não seria surpresa se eles disparassem na segunda-feira”, disse Suh. “Estamos levando a situação a sério.”

Yoon, que foi eleito presidente na semana passada, sinalizou uma linha mais dura contra Pyongyang.

