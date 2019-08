Coreia do Sul vai multar Volkswagen e Porsche por dieselgate

A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira (20) que quer levar à Justiça e multar a Volkswagen e a Porsche, no âmbito do escândalo dos motores a diesel manipulados para disfarçar os níveis de emissão de poluentes.

O Ministério do Meio Ambiente informou que mais de dez mil veículos vendidos pelas montadoras alemãs na Coreia do Sul entre maio de 2015 e janeiro de 2018 estavam equipados com programas que permitiam manipular os dados de emissões de dióxido de nitrogênio.

Oito modelos de carro – como Audi A6, Volkswagen Touareg e Porsche Cayenne – terão sua certificação revogada, e os fabricantes deverão pagar multas estimadas em 11,5 bilhões de wones (9,5 bilhões de dólares), de acordo com a pasta.

“Temos a intenção de continuar respondendo energicamente no futuro às manipulações das emissões de escapamento”, declarou um funcionário do Ministério à imprensa.

Na Alemanha, “a Audi retira os veículos das séries A6 e A7 Sportback desde novembro de 2018, e as taxas de tratamento atualmente são superiores a 90%”, indica a fabricante do grupo Volkswagen em um comunicado transmitido à AFP, onde afirma “levar em conta” a decisão das autoridades sul-coreanas.

No fim de julho, o ex-diretor-geral da Audi Ruper Stadler foi enviado à Justiça alemã no âmbito deste escândalo mundial, que veio à tona há quatro anos.

Stadler e outros três diretores e ex-diretores da Audi devem responder na Justiça por “fraude”, “emissões de certificados falsos” e “propaganda enganosa” pela venda de 434 mil Volkswagens, Audis e Porsches, equipados com programas que permitiam disfarçar as emissões de dióxido de nitrogênio quando os veículos eram testados.