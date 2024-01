Coreia do Sul tem 3ª alta mensal seguida em exportações, em sinal de recuperação global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 9:12 Para compartilhar:

A Coreia do Sul registrou em dezembro o terceiro crescimento consecutivo em suas exportações, puxadas pela demanda forte por semicondutores, em um sinal da recuperação do comércio global. As exportações avançaram 5,1% na comparação anual em dezembro de 2023, a US$ 57,66 bilhões, após o ganho de 7,7% visto em novembro, de acordo com dados preliminares do Ministério do Comércio, publicados nesta segunda-feira, dia 1º.

O crescimento, porém, ficou abaixo da previsão de alta de 6,5% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal para dezembro. Os embarques de semicondutores avançaram 22% na comparação anual em dezembro.

As importações do país caíram 10,8% na comparação anual, a US$ 53,18 bilhões em dezembro. Com isso, o país teve superávit comercial de US$ 4,48 bilhões em dezembro de 2023. Em todo o ano passado, as exportações caíram 7,4%, a US$ 632,69 bilhões, enquanto as importações recuaram 12,1%, a US$ 642,67 bilhões.

A Coreia do Sul teve déficit comercial pelo segundo ano seguido, mas ele diminuiu de US$ 47,80 bilhões em 2022 a US$ 9,97 bilhões em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.

