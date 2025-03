Coreia do Sul suspende mandado de prisão de presidente afastado

PEQUIM, 7 MAR (ANSA) – O presidente afastado Yoon Suk-yeol, detido desde janeiro acusado de insurreição, teve seu mandado de prisão preventiva suspenso nesta sexta-feira (7) pela Justiça da Coreia do Sul.

Os advogados de Yoon entraram no mês passado com uma ação em um tribunal de Seul argumentando que sua “acusação por declarar lei marcial era ilegal”, de acordo com a agência de notícias Yonhap.

“É razoável concluir que a acusação foi apresentada após o término do período de detenção do réu. Para garantir clareza processual e eliminar quaisquer dúvidas sobre a legalidade da investigação, seria apropriado emitir uma decisão para anular a detenção”, informou um documento revelado pelo tribunal sul-coreano.

Yoon, um antigo e poderoso promotor público, mergulhou seu país em um caos em dezembro com sua breve e desajeitada declaração de lei marcial, chegando a enviar soldados para proteger o Parlamento. Ele é julgado por insurreição, um crime não coberto pela imunidade presidencial.

Apesar da ordem dos magistrados de Seul, Yoon continua detido, enquanto os promotores defendem que existe uma grande possibilidade de o mandatário afastado destruir provas em caso de liberdade. (ANSA).