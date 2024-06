Coreia do Sul suspende acordo militar com Norte após lançamento de balões com lixo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 6:17 Para compartilhar:

A Coreia do Sul suspenderá completamente um acordo militar que assinou com a Coreia do Norte em 2018, depois que o regime de Pyongyang enviou centenas de balões com lixo ao país vizinho, anunciou o Conselho de Segurança Nacional (NSC).

No ano passado, o governo de Seul suspendeu parcialmente o acordo, depois que a Coreia do Norte colocou um satélite espião em órbita.

Agora, o NSC recomendará ao governo “suspender com todos os efeitos” o Acordo Militar de 19 de setembro, “até o retorno da confiança mútua entre as duas Coreias”.

Na última semana, a Coreia do Norte enviou quase mil balões com sacos de lixo, que incluíam bitucas de cigarro e o que pareciam fezes, entre outros produtos, em represália aos balões que ativistas sul-coreanos enviam ao Norte com propaganda contra o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

A Coreia do Sul chamou a ação de “irracional” e de “baixa classe”, mas, ao contrário dos recentes lançamentos de mísseis balísticos, o envio de lixo não viola as sanções da ONU contra o governo de Kim.

A Coreia do Norte decidiu encerrar no domingo o envio de balões, depois de anunciar que foi uma ação efetiva, mas advertiu que pode retomar a iniciativa se considerar necessário.

O acordo militar de 2018, assinado em um período de relações diplomáticas menos complicadas entre os dois países, que tecnicamente permanecem em guerra, pretende reduzir as tensões na península e evitar uma escalada militar acidental, em particular ao longo da fronteira militarizada.

kjk/pc/zm/fp