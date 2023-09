Coreia do Sul sedia reunião incomum com diplomatas do Japão e China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 8:16 Compartilhe

A China disse nesta terça-feira (26) que concordou com a Coreia do Sul e Japão para a organização de uma cúpula trilateral que será celebrada “o mais breve possível”, depois de uma reunião incomum de alto nível em Seul.

A reunião de subsecretários e autoridades de três países foi vista como uma tentativa de apaziguar os temores da China após o fortalecimentos dos vínculos sobre segurança dos Estados Unidos com Coreia do Sul e Japão.

“Ficou acordado que sustentar a cooperação entre China, Japão e Coreia do Sul repercute no interesse comum das três partes”, indicou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin.

Os três países decidiram celebrar uma reunião de ministros da Relações Exteriores “nos próximos meses”, disse Wang, para preparar “uma reunião de dirigentes o mais breve possível, em um momento que seja conveniente para os três”.

O Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que os diplomatas “acordaram celebrar uma cúpula trilateral o mais breve possível e organizar uma reunião ministerial de preparação”.

A última cúpula entre estes três países data de 2019. Desde então não foram organizadas nenhuma reunião de dirigentes, em parte pelas reclamações diplomáticas e históricas entre Japão e Coreia do Sul, em especial sobre os temas derivados da colonização japonesa da península coreana entre 1910 e 1945.

Diante da crescente ameaça nuclear de Coreia do Norte, o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, fortaleceu o vínculo com Estados Unidos e também dinamizou os contatos com o Japão para deixar para trás as disputas históricas com este país, que também é um aliado importante de Washington.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão celebraram um “novo capítulo” da relação trilateral em um cúpula em agosto em Camp David, a residência presidencial americana nos arredores de Washington.

Depois da cúpula, China se queixou em nota que os três países criticaram o “comportamento agressivo” de Pequim no mar da China Meridional.

China é o maior aliado comercial da Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo é aliado militar e protetor mais importante da Coreia do Norte.

