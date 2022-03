Coreia do Sul: PIB do último trimestre de 2021 avança 4,1%

A economia da Coreia do Sul cresceu em ritmo mais rápido que o esperado no último trimestre de 2021, registrando o crescimento anual mais forte em 11 anos e continuando sua recuperação da queda induzida pela pandemia. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,2% durante o período de outubro a dezembro em relação ao trimestre anterior, mostraram dados finais do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) nesta terça-feira. Na leitura preliminar, o avanço registrado havia sido de 1,1%.

Na comparação anual, o PIB final do quarto trimestre também mostrou avanço acima da leitura anterior; 4,1% ante 4,0%. Já ao longo de 2021, os números finais apontaram o mesmo avanço que os anteriores, com uma alta no PIB de 4,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.

