Coreia do Sul faz disparos de advertência contra drones do Norte

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – A Coreia do Sul disparou tiros de advertência contra drones norte-coreanos que invadiram seu espaço aéreo nesta segunda-feira (26).





Por meio de comunicado, o Estado-Maior das Forças Armadas de Seul disse que as aeronaves foram detectadas no espaço aéreo de Gimpo, cidade na fronteira com a Coreia do Norte, por volta de 10h25 (horário local).

“Vários veículos aéreos não-tripulados da Coreia do Norte invadiram nosso espaço aéreo”, diz a nota. Devido à incursão, a Coreia do Sul disparou tiros de advertência e decolou aviões e helicópteros de combate, sendo que uma dessas aeronaves, uma KA-1, se acidentou no condado de Hoengseong, mas sem causar mortes.

As operações nos aeroportos de Gimpo e Incheon chegaram a ser temporariamente interrompidas por cerca de uma hora. Essa é a primeira vez em cinco anos que drones norte-coreanos invadem o espaço aéreo do Sul, episódio que acontece em meio à intensificação dos testes de mísseis balísticos por parte do regime de Kim Jong-un.





A Coreia do Sul e os Estados Unidos acreditam que Pyongyang esteja se preparando para realizar um novo teste nuclear, algo que não ocorre desde 2017, quando teria detonado uma suposta bomba de hidrogênio. (ANSA).

