Coreia do Sul evacua ilhas depois que Coreia do Norte dispara mais de 200 mísseis

A Coreia do Norte disparou mais de 200 tiros de artilharia no mar nesta sexta-feira (5), perto de uma fronteira marítima tensamente defendida com a Coreia do Sul, disse um oficial militar, enquanto os residentes de duas ilhas sul-coreanas receberam ordens de evacuação devido a uma “situação” desconhecida.

O Ministério da Defesa não confirmou se a ordem foi motivada pelos disparos de artilharia do Norte ou pelos exercícios sul-coreanos em resposta.

No entanto, uma mensagem de texto enviada aos residentes e confirmada por um oficial da ilha citou “fogo naval” a ser conduzido pelas tropas sul-coreanas a partir das 15h00 (horário local) de sexta-feira.

Um oficial da ilha de Yeonpyeong, que fica ao sul da disputada fronteira marítima da Linha Limite Norte (NLL), disse que a evacuação foi ordenada a pedido dos militares sul-coreanos.

Os disparos da Coreia do Norte não causaram danos civis ou militares no Sul, disseram os militares sul-coreanos numa coletiva de imprensa.

“Este é um ato de provocação que aumenta a tensão e ameaça a paz na península coreana”, disse um porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Os militares sul-coreanos disseram à aldeia que houve disparos no mar por parte dos militares sul-coreanos após “uma situação” perto da fronteira, disse o oficial. Mas não ficou claro se foi um exercício ou teve alguma outra causa.

Os residentes da ilha de Baengnyeong, que fica a oeste de Yeonpyeong e também perto da fronteira marítima, também foram instruídos a evacuar, disse um oficial da vila.

Em 2010, a artilharia norte-coreana disparou vários tiros na ilha de Yeonpyeong, matando quatro pessoas, incluindo dois civis, num dos ataques mais pesados ​​contra o seu vizinho desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953.

A Coreia do Norte disse na época que foi provocada ao ataque por exercícios de fogo real sul-coreanos que lançaram bombas nas suas águas territoriais.

