Coreia do Sul e Japão reativam linha de swap de US$ 10 bilhões

A Coreia do Sul e o Japão decidiram reativar um acordo de troca de moedas que havia sido suspenso há oito anos, em uma tentativa de melhorar as relações bilaterais. Os ministros de finanças de ambos os países concordaram em restaurar a linha de swap de US$ 10 bilhões encerrada em 2015, segundo comunicado divulgado pelo lado sul-coreano nesta quinta-feira, 29.

O acordo oferece um dispositivo de segurança mútua para ambos os países, em situações de emergência, e tem o objetivo de ajudar a estabilizar os sistemas financeiros asiáticos, diz o comunicado. O acordo é também um sinal de que as relações entre Coreia do Sul e Japão estão se recuperando rapidamente desde a reunião de cúpula de seus líderes, em março, acrescenta o comunicado.

Os governos anteriores de Seul e Tóquio haviam abandonado o acordo original, que durou 14 anos, em meio a divergências relacionadas ao domínio colonial do Japão na Península Coreana, entre 1910 e 1945.

Sob novos governos, os países vêm buscando reparar os laços e fortalecer a cooperação, diante da crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires.

