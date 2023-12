Coreia do Sul e Indonésia fecham acordo para comércio em moeda local

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2023 - 9:53 Para compartilhar:

O Banco da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) e o Banco da Indonésia (BI, na sigla em inglês) anunciaram um acordo neste domingo (10) para promover o uso mais amplo de moedas locais em transações bilaterais. Previsto para entrar em operação em 2024, o acordo deve facilitar a liquidação de transações comerciais entre a Indonésia e a Coreia do Sul em rupia indiana e won coreano, reduzindo a exposição a riscos cambiais e aos custos para empresas e outros usuários.

O acordo foi fechado em uma reunião bilateral na Indonésia, em que os bancos centrais de ambos os países concordaram em estabelecer diretrizes operacionais para o quadro de transações em moeda local como um primeiro passo, após a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) em maio deste ano, que já mencionava a promoção de transações bilaterais em moeda local.

Segundo comunicado conjunto dos bancos centrais, “a medida contribuirá para a promoção do comércio entre a Indonésia e a Coreia, bem como para o aprofundamento dos mercados financeiros em moedas locais em ambos os países”.

O governador do Banco da Indonésia, Perry Warjiyo, afirmou que a instituição está “entusiasmada” com a iniciativa estratégica, pois esta “oferece mais opções aos usuários para transações comerciais e serve como uma chave para melhorar a eficiência das transações e fortalecer a estabilidade macroeconômica, incentivando o uso mais amplo de moedas locais para transações comerciais bilaterais.”

Já Rhee Chang-yong, governador do Banco da Coreia, disse que “a Indonésia, com seu vasto território e base populacional, desempenha um papel crucial na cadeia de abastecimento global de setores avançados, como baterias e veículos elétricos”, o que, segundo ele, vai de encontro ao interesse de empresas coreanas com sede na Indonésia, que também estão crescendo de forma constante.

