Coreia do Sul e França vencem nos jogos da Copa do Mundo Sub-17

Em partida do Grupo C, disputada no Estádio Kléber Andrade, em Vitória (Cariacica), a seleção da República de Coreia derrotou o Chile por 2 a 1 pela Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Brasil 2019. Já a França venceu o Haiti por 2 a 0, em Goiânia.

O primeiro gol dos coreanos saiu aos 55 segundos de jogo, quando Sanghoon Paik pegou um rebote de escanteio. A bola desviou no chileno David Tati antes de entrar. Outra jogada de escanteio gerou o segundo, desta vez com Sungwook Hong. Com dois gols de desvantagem, o Chile diminuiu ainda no primeiro tempo com Alexander Oroz, pegando um rebote da defesa. Na etapa final, Gonzalo Tapia liderou as ações chilenas no ataque. No entanto, os sul-americanos não conseguiram finalizar com liberdade

Haiti e França fizeram um jogo sem grandes emoções. No primeiro tempo, o goleiro do haitiano, Delva, foi o destaque em razão de suas excelentes defesas, salvando a seleção haitiana. No segundo tempo, os dois times não mudaram muito o ritmo. O cenário só mudou depois de um pênalti a favor da França. Os franceses ampliaram no minuto seguinte e quase conseguiram fazer o terceiro. No entanto, o jogo ficou em 2 a 0.