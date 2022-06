Coreia do Sul e EUA disparam 8 mísseis no Mar do Japão

SEUL, 6 JUN (ANSA) – Coreia do Sul e Estados Unidos dispararam oito mísseis no Mar do Japão nesta segunda-feira (6), em resposta a exercícios balísticos efetuados pela Coreia do Norte.

De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas de Seul, essa manobra conjunta com os EUA demonstra que os dois países têm “capacidade e prontidão para atingir alvos com precisão” na “origem da provocação”, ou seja, Pyongyang.





Já o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, disse que as “ameaças nucleares e balísticas do Norte estão se tornando mais sofisticadas”. “Vamos responder com firmeza e severidade a qualquer provocação”, garantiu.

No último domingo (5), o regime de Kim Jong-un disparou oito mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão. Além disso, em 25 de maio, lançou um projétil intercontinental poucas horas depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, ter concluído uma viagem pela Ásia.

As negociações para a desnuclearização da Península Coreana estão travadas desde fevereiro de 2019, quando Donald Trump abandonou abruptamente uma cúpula com Kim no Vietnã. (ANSA).