Coreia do Sul desacelera aperto monetário e eleva juro básico em 25 pb., a 3,25%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2022 - 7:19 Compartilhe

O Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 3,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 24, pelo horário local. Com o ajuste, que veio em linha com as expectativas, o BC sul-coreano desacelerou o ritmo de aperto de sua política, após aumentar a taxa de recompra de sete dias em 50 pontos-base em outubro.

O BoK também cortou sua projeção para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul em 2023, de 2,1% para 1,7%. Em 2021, a economia sul-coreana se expandiu 4,1%, mas o crescimento perdeu força este ano, com as exportações apresentando queda em outubro pela primeira vez em dois anos em meio à demanda global fraca.

Em relação à inflação, o BoK agora espera que os preços ao consumidor subam 5,1% no próximo ano, e não mais 5,2%. A nova projeção, no entanto, segue muito acima da meta de inflação do BoK, de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias