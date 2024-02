Coreia do Sul demite o técnico Jürgen Klinsmann

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/02/2024 - 6:17 Para compartilhar:

A Federação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) anunciou a demissão do técnico alemão Jürgen Klinsmann, uma semana após a eliminação do país nas semifinais da Copa Asiática para a Jordânia.

“A KFA decidiu mudar o técnico da seleção após uma revisão profunda”, afirmou o presidente da entidade, Chung Mong-gyu.

Em um comunicado duro, o dirigente afirma que Klinsmann “não demonstrou a capacidade de gestão e liderança esperadas de um técnico em áreas que vão da tática e gestão pessoal até a atitude de trabalho”.

“A atitude e a competitividade de Klinsmann como treinador ficaram aquém das expectativas das pessoas e consideramos que isto não melhoraria no futuro, por isso decidimos mudar a liderança antes das partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026”, acrescentou.

Klinsmann, que já foi técnico das seleções da Alemanha e dos Estados Unidos, havia prometido conquistar a primeira Copa Asiática para a Coreia do Sul em 64 anos, mas a seleção foi derrotada por 2-0 pela Jordânia nas semifinais.

A derrota também foi marcada por uma polêmica depois da revelação que, na véspera da partida, aconteceu uma briga entre o astro sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham, e o jovem Lee Kang-in, do Paris SG.

