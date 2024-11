Coreia do Sul compartilha com Ucrânia informações sobre Norte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 28 NOV (ANSA) – O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, se reuniu com uma delegação ucraniana liderada pelo ministro da Defesa de Kiev, Rustem Umerov, para compartilhar informações sobre a cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte.

Durante a reunião, o mandatário sul-coreano também discutiu “medidas práticas de resposta” para neutralizar as ameaças à segurança no Leste Europeu e na Ásia.

“Ambos os lados concordaram em continuar compartilhando informações sobre o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia e as transferências de armas e tecnologia entre Moscou e Pyongyang”, informou o governo de Seul, citado pela Yonhap.

Além de Yoon, os membros da comitiva europeia também conversaram com Shin Won-sik e Kim Yong-hyun, conselheiro de Segurança Nacional e ministro da Defesa da Coreia do Sul, respectivamente.

Uma das grandes interrogações que ficaram em relação ao encontro foi sobre a possível discussão de um fornecimento de armas da Coreia do Sul, questão que não foi respondida por Umerov durante uma coletiva de imprensa.

Yoon disse anteriormente que a Coreia do Sul também poderia considerar fornecer apoio militar a Kiev, dependendo da extensão da cooperação entre Pyongyang e Moscou. (ANSA).