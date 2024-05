Coreia do Sul anuncia pacote de US$ 19 bilhões em apoio à indústria de chips semicondutores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 13:00 Para compartilhar:

A Coreia do Sul anunciou um pacote de apoio de US$ 19 bilhões para reforçar a sua indústria de semicondutores, buscando alcançar os rivais internacionais em um contexto de crescente demanda chips avançados para alimentar a inteligência artificial e outros tipos de computação.

O pacote de 26 trilhões de won (US$ 19,03 bilhões), anunciado pelo presidente Yoon Suk Yeol nesta quinta-feira, concentra-se principalmente no fornecimento de apoio financeiro por meio do estatal Banco de Desenvolvimento da Coreia para fabricantes e fornecedores de chips investirem em infraestrutura de semicondutores no país do norte da Ásia.

Os incentivos fiscais que expirarão no final do ano serão estendidos para facilitar investimentos em grande escala pela indústria de semicondutores, disse Yoon.

A Coreia do Sul, sede de alguns dos principais fabricantes de chips da Ásia, incluindo a Samsung Electronics e a SK Hynix, viu as exportações de semicondutores aumentarem 56% em relação abril ante igual mês do ano passado, liderando o crescimento geral do comércio do país. Fonte: Dow Jones Newswires.