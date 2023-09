Coreia do Sul ampliará horário de negociações no mercado de câmbio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 12:29 Compartilhe

A Coreia do Sul irá ampliar o horário de negociação do mercado de câmbio onshore no próximo ano e flexibilizar as regras para os investidores estrangeiros no próximo mês, em esforço para promover o seu mercado monetário.

O mercado cambial do país funcionará das 9h às 2h, horário local, (21h às 14h no horário de Brasília) nos dias de semana a partir de julho de 2024, mais do que duplicando seu horário de negociação diário que termina às 15h30 (local), disse um alto funcionário responsável pela política cambial do Ministério da Economia e Finanças.

O ministério disse que, sob uma nova regulamentação, em vigor em 4 de outubro, as instituições financeiras não coreanas poderão participar no mercado cambial doméstico sem abrir uma filial local na Coreia do Sul. Atualmente, as instituições estrangeiras registradas são obrigadas a abrir uma filial para serem negociantes de câmbio qualificados no país.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias