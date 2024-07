Coreia do Sul: ações da Kakao caem pós prisão de fundador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 13:27 Para compartilhar:

O fundador da empresa sul coreana Kakao Corp, Brian Kim, foi preso por acusações de manipulação de preços de ações durante a aquisição de uma agência de K-pop no ano passado, fazendo com que as ações sofressem seu declínio diário mais acentuado em quase dois anos.

As ações da gigante sul-coreana de internet móvel caíram 5,7% na mínima intraday, para 38.700 won na madrugada desta terça-feira, e fecharam em queda de 5,36%.

Um tribunal de Seul aprovou na madrugada um mandado de prisão para Kim solicitado pelos promotores que investigam o caso de fraude de ações, de acordo com funcionários do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul. O tribunal considerou que Kim poderia fugir, citando preocupações sobre a destruição de provas.

A Promotoria disse que Kim esteve envolvido na manipulação do preço das ações da empresa sul-coreana de talentos K-pop SM Entertainment, então à venda em fevereiro de 2023, para frustrar sua concorrente rival HYBE, a gravadora por trás da boyband BTS. Mais tarde, a Kakao adquiriu a SM Entertainment. Kim negou seu envolvimento na suposta manipulação de ações.

Analistas de mercado disseram que quaisquer acusações criminais contra Kim – que controla a operadora do maior aplicativo de mensagens do país, KakaoTalk – poderiam atrasar investimentos em novos negócios, incluindo projetos de inteligência artificial.

As leis sul-coreanas proíbem indivíduos condenados por crimes financeiros de possuírem uma participação importante em qualquer instituição financeira. Os promotores planejam deter Kim por até 20 dias para conduzir mais investigações antes de levar o caso a tribunal. O preço das ações da Kakao caiu quase 30% este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.