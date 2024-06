Coreia do Sul abre mercado para Brasil exportar subprodutos suínos para alimentação animal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 20:57 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura anunciou nesta terça-feira, 11, que a Coreia do Sul abriu, para o Brasil, seu mercado para subprodutos suínos destinados à alimentação animal. Segundo a pasta, em nota, poderão ser exportados a partir de agora para o país asiático gordura e proteínas processadas de suínos destinadas à alimentação animal.

Esta é a terceira abertura de mercado na Coreia do Sul para produtos agrícolas brasileiros este ano. Em abril, o país autorizou a exportação de subprodutos de origem animal – farinhas e gorduras de aves – e de dez tipos de produtos à base de camarão, cita a Agricultura.

“A nova abertura contempla demanda da Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA) e suas empresas associadas, bem como de importadores coreanos que preveem expansão da indústria coreana de rações, a fim de atender ao crescimento do número de animais domésticos na Ásia”, prossegue a pasta, na nota.

Ainda conforme o ministério, a Coreia do Sul foi o oitavo maior destino das exportações de produtos agrícolas brasileiros, com valor total de US$ 3,37 bilhões.

Com mais esta abertura, o agronegócio brasileiro alcançou sua 145ª expansão comercial em 51 países desde o início do ano passado. Em 2024, já foram abertos 67 novos mercados em 29 países.