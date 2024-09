Coreia do Norte volta a enviar balões com lixo para Coreia do Sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/09/2024 - 6:05 Para compartilhar:

A Coreia do Norte voltou a lançar balões cheios de lixo em direção à Coreia do Sul, informou o Exército de Seul nesta quinta-feira.

Segundo o Estado-Maior Conjunto (JCS), o regime norte-coreano lançou quase 420 balões na noite de quarta-feira, seguidos por outra onda na manhã de quinta-feira.

Quase 20 balões caíram na província sul-coreana de Gyeonggi e na capital Seul, afirmou o JCS.

Os sacos presos aos balões continham “principalmente resíduos de papel e plástico”, segundo os militares, e não representavam qualquer perigo.

Este é o 13º lançamento de balões com lixo da Coreia do Norte desde maio.

As relações entre as duas Coreias estão em um dos piores momentos dos últimos anos e o Norte anunciou recentemente a instalação de 250 lançadores de mísseis balísticos em sua fronteira sul.

A Coreia do Norte enviou mais 3.800 balões com lixo para o Sul desde maio. O país afirma que a medida é uma retaliação contra os balões com propaganda enviados para o Norte por ativistas sul-coreanos.

