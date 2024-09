Coreia do Norte vence EUA e é primeira finalista do Mundial feminino Sub-20

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 23:22 Para compartilhar:

A Coreia do Norte é a primeira seleção a se classificar para a final do Mundial Feminino Sub-20, na Colômbia, depois de vencer os Estados Unidos por 1 a 0 nas semifinais, nesta quarta-feira (18), no estádio Pascual Guerrero, em Cali.

A seleção asiática enfrentará no domingo, em Bogotá, o vencedor do confronto entre Japão e Holanda, também disputado nesta quarta-feira, em Cali.

Com um gol de Il-Son Choe aos 21 minutos, as bicampeãs mundiais mostraram superioridade durante toda a partida.

Elas mantiveram a defesa sólida, abriram brechas do meio até a área adversária e deram várias finalizações para o gol, conquistando a simpatia do público.

A seleção norte-coreana começou o jogo pressionando forte, ganhando espaços e empurrando a defesa americana para sua própria área.

Dois chutes na direção do gol defendido pela goleira americana Teagan Wy foram os primeiros avisos.

E um lateral mal cobrado por Savy King levou a uma rápida reação norte-coreana. A defesa americana deixou um espaço aberto que foi rapidamente aproveitado por Song-Ok Kim. Ela tocou na área onde Il-Son Choe recebeu e abriu o marcador.

As americanas não conseguiram se recuperar desse primeiro golpe. Os Estados Unidos mostraram falhas defensivas, principalmente nos contra-ataques das asiáticas, que chegavam à área americana com facilidade e rapidez.

A goleira Teagan Wy salvou sua seleção em diversas tentativas das norte-coreanas que poderiam ter ampliado a vantagem.

A Coreia do Norte é considerada uma das melhores seleções femininas sub-20. Foi campeã nos Mundiais da Rússia de 2006 e Papua Nova Guiné de 2016.

No Mundial de 2008, no Chile, foi vice-campeã ao perder a final para os Estados Unidos.

vd/ma/aam