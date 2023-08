Coreia do Norte tem militar americano sob custódia, diz ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 11:01 Compartilhe

SEUL, 3 AGO (ANSA) – A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que o governo da Coreia do Norte confirmou que o militar americano Travis King está sob custódia no país.

Essa foi a primeira resposta do regime de Kim Jong-un ao pedido de informações sobre o paradeiro do soldado de 23 anos, que entrou sem autorização na Coreia do Norte no último dia 18 de julho.

A ONU, que supervisiona a trégua entre as Coreias, declarou que, por ora, não fornecerá mais detalhes sobre o comunicado de Pyongyang para “não interferir com os esforços para levá-lo para casa”.

A informação foi divulgada 10 dias após o anúncio da ONU sobre o início de “reuniões com o Exército Popular da Coreia através do mecanismo do armistício”, em referência ao acordo entre as Coreias do Norte e do Sul que encerrou a guerra entre os dois países em 1953.

Travis King é um “private second class”, a segunda categoria mais baixa da hierarquia militar americana, e estava em uma prisão sul-coreana após ter se envolvido em uma briga, alcoolizado, em uma boate em Seul.

Ele seria repatriado para uma audiência militar nos Estados Unidos, mas após passar pela segurança do aeroporto, conseguiu retornar e entrar em um tour coletivo de civis na fronteira, a qual cruzou para fugir. (ANSA).

