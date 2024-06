Coreia do Norte suspende balões com lixo depois de Coreia do Sul ameaçar com k-pop

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 10:43 Para compartilhar:

A Coreia do Norte anunciou no domingo, 2, a suspensão dos balões com lixo horas após a Coreia do Sul ameaçar realizar uma transmissão de k-pop na fronteira. Porém o vizinho ameaçou retomar com a prática caso ativistas sul-coreanos enviem panfletos políticos novamente.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte KCNA informou que o país “suspendeu temporariamente a ação de espalhar resíduos de papel além da fronteira. Isso ocorre porque nossa ação é uma contramedida exaustiva”.

A Coreia do Norte havia enviado balões com lixo ao vizinho como forma de retaliação por propagandas contra o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

No domingo, o Exército da Coreia do Sul disse que a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, tinha lançado outros 600 balões repletos de lixo, como bitucas de cigarro e plástico. A ação do país liderado por Kim Jong Un teve início no dia 28 de maio, quando cerca de 900 balões foram detectados pelo vizinho.

O Estado-Maior afirmou que os balões continham detritos como bitucas de cigarro, papel, pedaços de tecido e plástico, mas nenhuma substância perigosa.

*Com informações da AFP