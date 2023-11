Coreia do Norte suspende acordo militar com a Coreia do Sul após lançamento de satélite (agência Yonhap)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 19:25 Para compartilhar:

A Coreia do Norte disse nesta quarta-feira (22) que suspendeu o acordo alcançado com a Coreia do Sul em 2018 para reduzir as tensões militares, um dia depois do lançamento por parte de Pyongyang de um satélite militar, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“Nos retiraremos das medidas militares tomadas para prevenir tensões militares e incidentes em todas as áreas, como terra, mar e ar, e colocaremos forças fortemente armadas e equipamento militar avançado nas zonas fronteiriças”, afirmou o Ministério de Defesa norte-coreano, de acordo com a Yonhap.

