Coreia do Norte sofreu mais de mil baixas na Ucrânia, diz Seul

SEUL, 23 DEZ (ANSA) – Mais de mil soldados da Coreia do Norte morreram ou ficaram feridos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, indicando que Pyongyang pode estar preparando uma nova leva de militares para enviar a Moscou.

“Estimamos que as tropas norte-coreanas recentemente empenhadas nos combates contra as forças ucranianas tiveram uma perda de cerca de 1,1 mil soldados”, disse o comando do Exército de Seul em uma nota.

Segundo a inteligência do país, a Coreia do Norte também “está produzindo e enviando drones autodestrutivos” à Rússia, a quem ainda fornece “lançadores de foguetes de 240 milímetros e canhões autopropulsados de 170 milímetros”.

Em novembro, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente russo, Vladimir Putin, ratificaram o tratado de defesa recíproca entre seus países. A estimativa do Ocidente é de que pelo menos 10 mil soldados foram enviados por Pyongyang para ajudar Moscou na Ucrânia. (ANSA).