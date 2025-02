Coreia do Norte simulou lançamento de “míssil de cruzeiro estratégico”

A Coreia do Norte realizou um “simulacro de lançamento de míssil de cruzeiro estratégico” no Mar Amarelo, informou nesta sexta-feira (28, data local) a agência estatal de notícias KCNA, que especificou que o exercício tinha como objetivo demonstrar o desempenho de sua “dissuasão nuclear estatal”.

“Uma subunidade competente das unidades combinadas de mísseis do Exército Popular Coreano na região ocidental realizou um simulacro de lançamento de um míssil de cruzeiro estratégico” na presença do líder do país, Kim Jong Un, detalhou a agência.

A simulação, que ocorreu na quarta-feira, tinha como objetivo advertir os inimigos sobre a “capacidade de contra-ataque de Pyongyang em qualquer espaço” e sobre o “estado de preparação de seus diversos meios de operações nucleares”, destacou a KCNA.

Durante o exercício, Kim declarou que as forças armadas nucleares norte-coreanas tinham a responsabilidade de “defender a soberania e a segurança nacionais”.

“Uma potente capacidade de ataque”, afirmou, constitui “a dissuasão e a defesa mais perfeitas”, segundo a KCNA.

Imagens divulgadas pelos meios estatais norte-coreanos mostravam Kim, cercado por autoridades, observando com binóculos enquanto um míssil destruía um pequeno edifício em uma ilha próxima.

