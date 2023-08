Coreia do Norte retoma voos internacionais após três anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2023 - 7:42 Compartilhe

O primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte chegou nesta terça-feira (22) a Pequim, no momento em que Pyongyang flexibiliza o bloqueio de suas fronteiras decretado pela pandemia de covid-19.

A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta ao vírus e, até as últimas semanas, não demonstrou sinais de abertura.

No mês passado, autoridades chinesas e russas compareceram a um grande desfile militar em Pyongyang e, na semana passada, uma delegação de atletas norte-coreanos foi autorizada a participar de uma competição de taekwondo no Cazaquistão.

Nesta terça-feira, o voo JS151 Pyongyang-Pequim da companhia estatal Air Koryo pousou às 9H17 (22H17 de Brasília, segunda-feira) na capital chinesa.

Correspondentes da AFP presentes no aeroporto de Pequim-Capital observaram apenas dois norte-coreanos saindo pelo portão de desembarque. Ambos utilizavam cartões com os rostos dos ex-líderes Kim Il Sung e Kim Jong Il, respectivamente avô e pai do atual líder norte-coreano Kim Jong Un.

Um dos passageiros era o general Kim Jin, segundo Colin Zwirko, analista do portal NK News, especializado em notícias da Coreia do Norte. Nenhum deles fez declarações à imprensa.

Um voo da Air Koryo decolou de Pequim com destino a Pyongyang, de acordo com um site de rastreamento de voos.

A NK News informou que a Air Koryo também deve retomar os voos entre Vladivostok, no extremo leste russo, e Pyongyang nesta semana.

