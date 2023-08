Coreia do Norte reabre fronteiras para seus cidadãos no exterior

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2023 - 20:40 Compartilhe

A Coreia do Norte deu um novo passo rumo ao fim do seu isolamento devido à pandemia, ao permitir que seus cidadãos no exterior retornem ao país, anunciou neste domingo (27) a imprensa estatal.

Segundo a agência KCNA, o Centro Estatal de Prevenção de Emergências Epidêmicas anunciou que “os cidadãos no exterior foram autorizados a retornar. Aqueles que o fizerem ficarão sob a devida observação médica em locais de quarentena, durante uma semana.”

A agência informou que a decisão teve “relação com o alívio global da situação pandêmica”.

A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no começo de 2020, em resposta à pandemia do novo coronavírus.

