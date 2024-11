Coreia do Norte ratifica tratado de defesa recíproca com Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 12 NOV (ANSA) – A Coreia do Norte ratificou o tratado de defesa recíproca com a Rússia, enquanto estima-se que mais de 10 mil soldados de Pyongyang estejam a postos para ajudar Moscou na guerra contra a Ucrânia.

Segundo informações da agência estatal norte-coreana KCNA, o líder do país, Kim Jong-un, “assinou o decreto de ratificação do Tratado de Parceria Estratégica Abrangente com a Rússia, que entrará em vigor quando ambas as partes trocarem instrumentos de ratificação”.

O acordo, assinado em 19 de junho, em Pyongyang, durante visita do presidente russo, Vladimir Putin, obriga as partes a “fornecer assistência militar recíproca e imediata, utilizando todos os meios necessários, caso uma das duas sofra uma agressão”.

O parlamento de Moscou ratificou o tratado em 6 de novembro, em meio à crescente cooperação de segurança com Pyongyang, incluindo transferências de armas para a Rússia e o envio de milhares de soldados norte-coreanos para apoiar a guerra contra a Ucrânia.

Os serviços de inteligência de Estados Unidos, Coreia do Sul e Ucrânia falam em ao menos 11 mil militares enviados por Kim à Rússia, sendo que grande parte das forças estão em Kursk, na fronteira ucraniana. (ANSA).