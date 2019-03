Coreia do Norte pode ter restaurado base de foguetes, dizem americanos

Um grupo de pesquisa dos Estados Unidos (EUA) declarou que uma instalação de lançamento de foguete na Coreia do Norte “parece ter voltado ao seu status normal de operação”.

O grupo 38 Norte analisou imagens comerciais de satélite tiradas, na quarta-feira (6), da Estação de Lançamento de Satélite Sohae, em Tongchang-ri, no noroeste do país.

O grupo disse que as imagens indicam que as atividades para a reconstrução da plataforma de lançamento e local de teste de motor, que tiveram início antes da cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, em Hanói, continuam em alta velocidade.

O grupo também se referiu à grande estrutura cúbica, que acredita ser utilizada para uso de montagem de mísseis balísticos.

Disse ainda que o trabalho relacionado com estrutura de transferência, montada em trilhos na plataforma de lançamento, parece ter terminado por volta de quarta-feira, e que a estrutura agora poderá estar em condição operacional.

O grupo informou que guindastes foram removidos da plataforma e que veículos são visíveis nas proximidades de edifícios.

As mais recentes observações poderão representar outro efeito negativo para as negociações entre Washington e Pyongyang no processo de desnuclearização.

*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)