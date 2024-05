Coreia do Norte lançou míssil balístico, diz agência sul-coreana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/05/2024 - 20:00 Para compartilhar:

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não especificado no Mar do Japão, informou nesta quarta-feira (29) a agência sul-coreana Yonhap, citando os militares do país, dias depois de o governo norte-coreano de Pyongyang ter falhado na tentativa de colocar em órbita um satélite espião.

A guarda costeira japonesa e o gabinete do primeiro-ministro também indicaram que a Coreia do Norte lançou o que parece ser um míssil balístico e que estavam tentando obter mais informações. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul não forneceu mais detalhes sobre o lançamento, segundo o comunicado divulgado pela Yonhap.

A última tentativa da Coreia do Norte de colocar um satélite espião em órbita terminou na segunda-feira com uma explosão em pleno voo, informou Pyongyang.

A televisão japonesa NHK transmitiu imagens do que parecia ser um projétil queimando no céu noturno e depois explodindo em uma bola de fogo.

A emissora indicou que as imagens foram gravadas no nordeste da China no momento do lançamento.

O lançamento de um satélite de reconhecimento tem sido uma prioridade para o governo de Kim Jong Un, que afirma ter tido êxito em novembro, após duas tentativas fracassadas.

Os Estados Unidos condenaram “fortemente” a tentativa de lançamento do satélite utilizando tecnologia balística, observando que o ato “viola diretamente múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, disse Nate Evans, porta-voz da missão dos Estados Unidos junto às Nações Unidas.

