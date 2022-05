Coreia do Norte lança provável míssil balístico, diz Japão

ROMA, 7 MAI (ANSA) – A Coreia do Norte testou neste sábado (7) um míssil balístico de curto alcance lançado de um submarino nas águas ao largo de sua costa leste, disseram Coreia do Sul e Japão.





O lançamento é feito três dias antes da posse do presidente eleito sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que prometeu adotar uma linha dura contra Pyongyang, e algumas horas após o alarme do Departamento de Estado dos EUA, segundo o qual a Coreia do Norte pode estar pronta para uma detonação nuclear já neste mês.

De acordo com militares sul-coreanos, o disparo foi realizado por volta das 5h (horário de Londres) em torno de Sinpo, onde o regime de Kim Jong-un mantém submarinos, bem como equipamentos para SLBMs de teste.

O porta-aviões balístico voou cerca de 600 quilômetros, provavelmente terminando fora da zona econômica exclusiva do Japão. “Isso é absolutamente inaceitável”, disse o ministro da Defesa do Japão, Nobuo Kishi, acrescentando que seu país continuará a “fortalecer drasticamente as capacidades de defesa” para proteger os cidadãos de tais ameaças à segurança”.

A demonstração de força do Norte acontece também no momento em que o presidente dos EUA, Joe Biden, se prepara para visitar a Coreia do Sul e o Japão de 20 a 24 de maio, em sua primeira viagem à Ásia desde que assumiu o cargo na Casa Branca. (ANSA)