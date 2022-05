Coreia do Norte lança novo míssil balístico, acusa Seul

PEQUIM, 4 MAI (ANSA) – A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico “não identificado” em direção ao mar do Japão, informou o governo de Seul nesta quarta-feira (4). Esse é o 14º lançamento do tipo feito por Pyongyang apenas em 2022, em uma clara aceleração das atividades.





Segundo o Comando de Estado-Maior da Coreia do Sul, informou que o lançamento partiu da área de Sunan às 12h03 (hora local) e que o vetor voou por 470 quilômetros de distância com uma altitude máxima de 780km. A velocidade máxima foi de 11 mach.

Os militares sul-coreanos voltaram a pedir que Pyongyang “interrompa imediatamente” os testes com mísseis balísticos porque eles são uma “clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, além de serem “uma grave ameaça” para a paz da península coreana e a estabilidade regional.

O lançamento ocorre cerca de uma semana depois do ditador Kim Jong-un dizer que seu governo iria acelerar o desenvolvimento do seu arsenal nuclear e acontece durante uma grande paralisação nas conversas entre norte-coreanos e norte-americanos sobre a desnuclearização.

O premiê do Japão, Fumio Kishida, que está em viagem à Itália, afirmou que o lançamento desta quarta “representa uma ameaça à paz global e à segurança da região e não pode ser aceito de maneira nenhuma”. O chefe de governo ainda afirmou que a situação na região “está muito tensa”. (ANSA).