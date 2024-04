Coreia do Norte lança míssil no Mar do Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/04/2024 - 20:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 ABR (ANSA) – A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não especificado no Mar do Japão, conforme afirmou o exército sul-coreano citado pela agência de notícias Yonhap.

O lançamento ocorreu já na terça-feira (2) pelo fuso horário local.

O caso ocorre 15 dias após o líder norte-coreano, Kim Jong-un, liderar exercícios de lançamento que envolveram lançadores múltiplos de grande porte na região ocidental do país.

Os líderes militares sul-coreanos afirmaram que estão analisando o alcance de voo do míssil norte-coreano e outras características. (ANSA).

