Coreia do Norte lança míssil na direção da costa sul-coreana

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste, também chamado de Mar do Japão, na costa leste da Coreia do Sul, informou o Exército Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O Ministério da Defesa do Japão afirmou na rede social X que a Coreia do Norte lançou “provavelmente um míssil balístico”.

A Guarda Costeira japonesa, informou que pouco depois do anúncio do lançamento do míssil, o projétil parecia ter caído.

A imprensa, incluindo a emissora pública japonesa NHK, destacou que o projétil caiu fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, segundo fontes do governo que falaram sob a condição de anonimato.

O portal norte-coreano NK News informou que, com base no pouco tempo que o dispositivo permaneceu no ar, quase de 10 minutos, as autoridades acreditam que era um míssil balístico de curto alcance (SRBM) ou um projétil de autopropulsão MLRS.

O lançamento acontece depois de a Rússia vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, no final de março, sobre o sistema de vigilância imposto à Coreia do Norte por violações das sanções relacionadas a seu programa nuclear.

