Coreia do Norte lança mísseis balísticos antes de aniversário do armistício

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 16:20 Compartilhe

O regime de Pyongyang disparou dois mísseis balísticos nesta segunda-feira (24), segundo fontes sul-coreanas, em mais um teste nas vésperas das celebrações do armistício que pôs fim à Guerra da Coreia em 1953.

O Ministério da Defesa sul-coreano descreveu os dois projéteis como mísseis balísticos, que voaram cerca de 400 km antes de caírem no Mar do Leste (também conhecido como Mar do Japão), segundo informações das agências de notícias Yonhap (Coreia do Sul) e Kyodo (Japão).

“Nossas forças armadas detectaram dois mísseis balísticos disparados pela Coreia do Norte, de áreas próximas a Pyongyang, em direção ao Mar do Leste [Mar de Japão] às 23h55 de 24 de julho [11h55 em Brasília] e à meia-noite de 25 de julho [12h de segunda em Brasília]”, indicou a Yonhap, citando o Estado-Maior sul-coreano.

O regime norte-coreano costuma realizar testes armamentistas com regularidade. O incidente desta segunda acontece apenas alguns dias depois de o líder Kim Jong Un supervisionar pessoalmente o lançamento do novo míssil balístico intercontinental Hwasong-18.

As relações entre as duas Coreias estão em um nível muito baixo, com um bloqueia da diplomacia entre Pyongyang e Seul e no momento em que o líder norte-coreano pediu ao regime que acelerasse o desenvolvimento armamentista, incluindo o arsenal atômico do país.

Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios militares conjuntos.

O lançamento de hoje também acontece pouco antes das celebrações, esta semana na Coreia do Norte, do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia (1950-1953).

Uma delegação chinesa viajará ao hermético país, a primeira visita conhecida de uma delegação estrangeira desde o início da pandemia, segundo a agência estatal norte-coreana KCNA.

Os combates da Guerra da Coreia terminaram com um armistício assinado em 27 de julho de 1953, mas, como nenhum tratado de paz foi firmado depois disso, as duas Coreias permanecem em guerra tecnicamente.

bur-dhw/avl/mb/rpr/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias