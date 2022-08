Coreia do Norte lança dois mísseis de cruzeiro, segundo ministério sul-coreano

Da Redação 17/08/2022 - 4:16 Compartilhe

A madrugada desta quarta-feira (17) começou agitada na Ásia, com a Coreia do Sul acusando a vizinha Coreia do Norte de disparar dois mísseis de cruzeiro. Esse é o primeiro teste de armas nas últimas semanas.

“No início desta manhã, detectamos que a Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro no Mar do Oeste, na província de Pyongan Sul”, disse um funcionário do Ministério da Defesa da Coreia da Sul à agência AFP.

“As autoridades militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estão analisando os detalhes, como a distância do voo”, seguiu.

Esse foi o primeiro teste de mísseis de cruzeiro feito pela Coreia do Norte desde 10 de julho deste ano, quando vários lançadores de foguetes foram disparados.

No início desta semana, equipes militares de Estados Unidos e Coreia do Sul fizeram exercícios na região. Os dois países acreditam que o ditador Kim Jong-un está preparando mais um teste nuclear.