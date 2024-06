Coreia do Norte indica pausa no envio de balões com lixo ao Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 2 JUN (ANSA) – A Coreia do Norte enviou uma nova leva de balões com lixo para a Coreia do Sul neste sábado (1º). O país confirmou ter enviado cerca de 260 balões com baterias usadas, bitucas de cigarro e até fezes.

Seul alertou que tomaria medidas contra a ação “baixa” e as provocações “irracionais”. O governo sul-coreano também pediu que a população não toque nos balões e avise as autoridades em caso de avistamento.

Já Pyongyang afirmou que parará com o envio caso Seul impeça seus ativistas de enviarem folhetos de propaganda ao país do norte.

“Suspenderemos temporariamente a ação de distribuir lixo além da fronteira, porque nossa ação é uma contramedida”, disse o governo, segundo a agência KCNA.

Anteriormente, porém, o ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, disse considerar a ação de ativistas que mandam folhetos e até pen drives com músicas e produtos audiovisuais do sul como “ajuda humanitária”. (ANSA).