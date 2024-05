Coreia do Norte implantará novos sistemas múltiplos de lança-foguetes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 9:15 Para compartilhar:

A Coreia do Norte irá equipar suas Forças Armadas com novos sistemas múltiplos de lança-foguetes de 240 mm este ano, informou a imprensa estatal neste sábado (11), anunciando uma “mudança significativa” nas capacidades de combate de sua artilharia.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um teste deste sistema de foguetes “tecnicamente atualizado” na sexta-feira (10), informou a agência de imprensa oficial KCNA.

Em fevereiro, a mídia estatal de Pyongyang anunciou o desenvolvimento de um novo sistema de controle para seus lançadores de foguetes de 240 mm, o que implicaria uma “mudança qualitativa” em suas capacidades de defesa.

Estas melhorias “serão implantadas nas unidades do Exército Popular Coreano (…) de 2024 a 2026”, informou a agência KCNA neste sábado.

Imagens divulgadas pela imprensa oficial mostram Kim conversando com oficiais do Exército durante uma inspeção no lança-foguetes.

A agência estatal informou ainda que “em breve será feita uma mudança significativa para melhorar as capacidades de combate da artilharia do Exército”, sem oferecer mais detalhes.

Analistas do país consideram que Pyongyang está aumentando a produção e os testes de mísseis de cruzeiro e de artilharia para vendê-los à Rússia, que precisa destas armas na sua guerra contra a Ucrânia.

Pyongyang e Moscou reforçaram sua cooperação militar desde uma cúpula entre Kim e Vladimir Putin na Rússia no ano passado.

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas à Rússia, embora as sanções implementadas pela ONU proíbam estas transferências.

