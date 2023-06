Coreia do Norte faz novo teste de mísseis balísticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 11:01 Compartilhe

SEUL, 15 JUN (ANSA) – A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira (15) que a sua vizinha do Norte lançou dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão.

Um funcionário do Ministério da Defesa de Tóquio informou que os projéteis caíram dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) do país, além de cogitar que voaram em uma trajetória irregular.

Um dos mísseis caiu cerca de 110 quilômetros a noroeste da ilha de Hegura, que faz parte da prefeitura de Ishikawa, enquanto o outro foi parar por volta de 250 quilômetros de distância.

Os novos testes de Pyongyang ocorrem em protesto contra os exercícios militares maciços entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que foram finalizados nesta semana.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Norte informou em um comunicado que os exercícios de Seul e Washington foram “provocativos” e “irresponsáveis”.

Além disso, os lançamentos ocorreram em meio à visita do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, a Tóquio para reuniões com autoridades japonesas e sul-coreanas.

