Coreia do Norte enviará grupo artístico ao Sul para Jogos

PEQUIM, 5 FEV (ANSA) – A Coreia do Norte propôs nesta segunda-feira (5) enviar na próxima quarta (7) ao Sul um grupo artístico para realizar apresentações em Seul e Gangneung durante os Jogos de Inverno.

De acordo com o ministério da Unificação sul-coreana, os 140 membros da Orquestra Samjiyon serão transportados por meio do Mangyongbong-92, navio construído em 1992 para comemorar os 80 anos de idade do então líder Kim Il-Sung.

O uso da embarcação, no entanto, constituirá na violação das sanções de Seul impostas em maio de 2010, após o naufrágio do Cheonan pela Coreia do Norte, que proíbe que os navios entrem nas águas sul-coreanas.

“Estamos considerando uma isenção das medidas de 24 de maio na perspectiva de apoiar a hospedagem bem sucedida das Olimpíadas de PyeongChang”, disse Baik Tae-hyun, porta-voz do ministério, à agência Yonhap.

“No que diz respeito às cláusulas relacionadas com o navio das resoluções da ONU e das sanções dos EUA, garantiremos que [o Mangyongbong-92] não infrinja as sanções em estreita consulta com a comunidade internacional, incluindo os EUA”, acrescentou.

As duas Coreias concordaram que Pyongyang enviaria a Orquestra Samjiyon para o Sul em conversas ocorridas em meados de janeiro.

Ontem (4), o governo do ditador Kim Jong-un anunciou que o O presidente da Assembleia Suprema da Coreia do Norte, Kim Yong-nam, viajará esta semana ao Sul para liderar a delegação do seu país.

As Olimpíadas de Inverno acontecem entre 9 e 25 de fevereiro, em PyeongChang. (ANSA)