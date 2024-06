Coreia do Norte envia 300 balões com lixo ao Sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2024 - 5:58 Para compartilhar:

A Coreia do Norte enviou centenas de balões carregados de lixo para o seu vizinho do Sul, no episódio mais recente de uma disputa fronteiriça na península coreana, informaram as Forças Armadas de Seul nesta terça-feira.

Pyongyang enviou 350 balões na segunda-feira à noite e 100 atingiram a Coreia do Norte, em particular na província de Gyeonggi e na capital Seul, afirmou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

Os sacos amarrados aos balões continham “em sua maioria resíduos de papel e não apresentavam risco à segurança”, segundo fontes militares.

