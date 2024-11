Coreia do Norte e Rússia discutem fortalecimento de relações de defesa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2024 - 9:26 Para compartilhar:

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, discutiram em Pyongyang o fortalecimento dos laços militares entre os dois países, que estreitaram relações desde a invasão russa na Ucrânia, informou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA neste sábado (30).

A reunião organizada na sexta-feira discutiu o aprofundamento da parceria estratégica Moscou-Pyongyang, sobretudo no “setor de defesa, a defesa da soberania e segurança”, disse a agência.

As conversas resultaram em um “consenso satisfatório” entre ambas as partes, acrescentou.

Kim Jong Un acreditava que a visita de Belousov incentivaria a “cooperação amigável e mútua e o desenvolvimento das relações entre os dois exércitos”, segundo a KCNA.

Após o encontro, Belousov se reuniu com seu contraparte norte-coreano No Kwang Chol, informou o Ministério da Defesa russo, saudando o fortalecimento dos laços “em todas as direções”.

Rússia e Coreia do Norte reforçaram a aliança nos últimos anos e, em junho, assinaram um tratado de defesa mútua, ratificado recentemente.

Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que o regime de Kim Jong Un enviou mais de 10.000 soldados à Rússia para ajudar o país aliado na linha de frente contra a Ucrânia.

Fontes do governo sul-coreano e especialistas afirmaram na semana passada que, em troca, Moscou fornece combustível, mísseis antiaéreos e ajuda econômica a Pyongyang.

