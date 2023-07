Coreia do Norte diz que presença de submarino nuclear americano poderia ser limite para uso de armas atômicas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2023 - 12:04 Compartilhe

A Coreia do Norte alertou, nesta quinta-feira (20), que a chegada de um submarino americano com armas nucleares a um porto sul-coreano poderia preencher as condições legais para Pyongyang usar suas armas nucleares.

“A implantação do submarino nuclear estratégico e de outros ativos estratégicos poderia se enquadrar nas condições de uso de armas nucleares especificadas na lei (da Coreia do Norte) sobre a política de força nuclear”, disse o ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, em comunicado.

Um submarino americano equipado com armas nucleares fez uma escala em um porto sul-coreano pela primeira vez em quatro décadas, anunciou uma fonte da Casa Branca na terça-feira.

Seul e Washington reforçaram a cooperação na área de defesa, com exercícios militares conjuntos.

Na terça-feira aconteceu a primeira reunião do Grupo Consultivo Nuclear (NCG) em Seul, com o objetivo de melhorar a coordenação nuclear entre os dois países aliados e reforçar a preparação militar contra a Coreia do Norte.

A última escala de um submarino nuclear americano na Coreia do Sul havia acontecido em 1981.

