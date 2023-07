Coreia do Norte diz que presença de submarino nuclear americano é limite para uso de armas atômicas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2023 - 10:35 Compartilhe

A Coreia do Norte alertou nesta quinta-feira (20) que a presença de um submarino americano equipado com armas nucleares em um porto da Coreia do Sul atinge efetivamente o limite estabelecido por Pyongyang para o uso deste tipo de armamento.

“A presença de meios estratégicos nucleares por parte dos Estados Unidos, incluindo um submarino nuclear, responde às nossas diretrizes sobre o uso de armas nucleares”, afirmou o ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kang Sun Nam, em um comunicado.

Um submarino americano equipado com armas nucleares fez uma escala em um porto sul-coreano pela primeira vez em quatro décadas, anunciou uma fonte da Casa Branca na terça-feira.

Seul e Washington reforçaram a cooperação na área de defesa, com exercícios militares conjuntos.

Na terça-feira aconteceu a primeira reunião do Grupo Consultivo Nuclear (NCG) em Seul, com o objetivo de melhorar a coordenação nuclear entre os dois países aliados e reforçar a preparação militar contra a Coreia do Norte.

A última escala de um submarino nuclear americano na Coreia do Sul havia acontecido em 1981.

