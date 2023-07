AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 13:03 Compartilhe

A Coreia do Norte disparou um possível míssil balístico, indicou nesta segunda-feira (24) o Ministério de Defesa do Japão.

O projétil caiu no mar, aparentemente fora da zona econômica exclusiva do Japão, segundo a rádio asiática NHK, que cita funcionários do governo.

