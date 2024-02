Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro ao mar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/02/2024 - 23:46 Para compartilhar:

A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro nesta quarta-feira (14, noite de terça em Brasília) ao largo de sua costa oriental, informou o Exército da Coreia do Sul.

“Nosso Exército detectou vários mísseis de cruzeiro desconhecidos sobre as águas a nordeste da região de Wonsan [na costa leste da península] às 09h00” de quarta-feira (21h00 de terça em Brasília), afirmou o Estado-Maior Conjunto de Seul.

Em seu comunicado, o comando militar explicou que estava “reforçando a vigilância e observando de perto qualquer sinal ou atividade adicional da Coreia do Norte”.

Esta semana, o país comunista, equipado com armas nucleares, anunciou que havia testado um novo sistema de controle para um lançador de múltiplos foguetes.

Este ano, Pyongyang realizou múltiplos testes de armamentos e aumentou sua retórica beligerante contra Seul, a quem declarou seu “principal inimigo” e advertiu sobre uma guerra em caso de violação territorial de “0,001 milímetros”.

Entre seus testes, a Coreia do Norte lançou numerosos mísseis de cruzeiro, levando os especialistas a acreditarem que eles estariam testando novos projéteis para vendê-los à Rússia.

Nos últimos meses, Pyongyang e Moscou fortaleceram seus laços, como refletido na incomum viagem do líder Kim Jong Un à Rússia para se encontrar com o presidente Vladimir Putin em setembro.

Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que ambos os líderes concordaram com o fornecimento de armas norte-coreanas à Rússia em troca de apoio técnico de Moscou no desenvolvimento de tecnologia de satélites.

cdl/ceb/cwl/dbh/cjc/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias