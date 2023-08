Coreia do Norte dispara míssil em direção ao Mar do Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 13:01 Compartilhe

PEQUIM, 30 AGO (ANSA) – A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico em direção ao Mar do Japão, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (30) pelas Forças Armadas da Coreia do Sul.

No entanto, o Estado-Maior de Seul não deu mais detalhes sobre o disparo, que ainda está sob análise das autoridades militares.

O novo exercício armamentista do regime de Kim Jong-un chega em meio à realização de exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, prática tida como provocatória por Pyongyang.

A Coreia do Norte vem intensificando seu programa de mísseis balísticos nos últimos meses, e existe na comunidade internacional o temor de que o país também retome os testes de armas nucleares. (ANSA).

