Coreia do Norte dispara míssil balístico no mar

A Coreia do Norte disparou ao menos um míssil balístico em direção ao mar, informou a agência sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira (19, tarde de terça em Brasília), horas depois que um submarino americano com ogivas nucleares atracou em um porto sul-coreano.

O lançamento foi reportado pelo Estado-Maior do Exército da Coreia do Sul, segundo a Yonhap, que acrescentou que os militares ainda estavam analisando o tipo de míssil disparado, e que o mesmo caiu no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

Por sua vez, a Guarda Costeira do Japão relatou que um segundo míssil teria sido disparado, segundo a agência Kyodo.

O lançamento é o último de uma série de testes armamentistas de Pyongyang, e acontece no momento em que Seul e Washington incrementam sua cooperação em defesa diante do aumento das tensões com a Coreia do Norte.

Na terça-feira, os dois países aliados mantiveram a primeira reunião do Grupo Consultivo Nuclear, em Seul, e anunciaram a chegada de um submarino americano de propulsão nuclear ao porto de Busan pela primeira vez desde 1981.

Essa movimentação pode levar a uma resposta mais forte da Coreia do Norte, que não costuma aceitar a presença de ativos nucleares dos EUA no entorno da península coreana.

O lançamento também acontece menos de uma semana depois de o líder Kim Jong Un supervisionar pessoalmente o disparo do mais novo míssil balístico intercontinental do país, o projétil movido a combustível sólido Hwasong-18.

A diplomacia entre Pyongyang e Seul está estagnada e Kim pediu que seu regime acelerasse o desenvolvimento de armamentos, incluindo armas nucleares táticas.

Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios militares conjuntos com jatos furtivos avançados e outro ativos americanos estratégicos.

Além disso, o lançamento acontece após Washington confirmar, na terça-feira, que acredita que um soldado americano foi detido na Coreia do Norte após cruzar a fronteira altamente vigiada entre Norte e Sul.

